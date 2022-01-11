اليوم السابع
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القبض على السائق المتسبب بغرق سيارة نقل بمنشأة القناطر وضبط صاحب المعدية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:46 ص
القبض على السائق المتسبب بغرق سيارة نقل بمنشأة القناطر وضبط صاحب المعدية المستشار حماده الصاوي النائب العام-
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أعلنت النيابة العامة أنه تم إلقاء القبض على قائد السيارة النقل الغارقة فى المعدية بمنشأة القناطر بالجيزة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

وكانت النيابة العامة، تلقت مساء أمس الاثنين، الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه. وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.


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غرق سيارة محملة بالعمال

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