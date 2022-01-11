القائم بالأعمال الأمريكي في السودان يؤكد دعم بلاده للمبادرة الأممية للحوار

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أكد القائم بالأعمال الأمريكي في السودان براين شوكان، دعم بلاده للمبادرة الأممية للحوار بين الأطراف السودانية، واستعدادها التام للعمل عبرها بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يوينتامس"، ودول الترويكا، والمحيط الإقليمي، لدعم جهود السودانيين لتجاوز الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان.

وعبر إدريس عن تقديره لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للشعب السوداني وصولا للدولة المدنية الكاملة.

وأكد إدريس، ترحيب حكومة الفترة الانتقالية بالمبادرة الأممية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، مشيرا إلى تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، لجنة برئاسة عضو المجلس مالك عقار؛ للتوصل مع كافة المكونات لتحقيق توافق سياسي تام.