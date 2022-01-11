العراق والسعودية يتفقان على التعاون فى القضايا السياسية والأمنية والعسكرية

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اجتمعت اللجنة السياسيّة والأمنيّة والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق العراقيّ السعودي، وترأس الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وعن الجانب السعودي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.



وخلال اللقاء الذي عقد بواسطة الاتصال المرئي وبحضور أعضاء اللجنة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، حيث ناقشا القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة، بما يعزز تطوير التعاون المشترك بين البلدين وفي مختلف المجالات.



واتفق الجانبان، على استمرار التعاون والتنسيق في القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، والعمل على وضع رؤية مشتركة لأهم القضايا التي تهم البلدين وفي مختلف المجالات، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، والتشاور والتنسيق فيما يتعلق بالدعم المتبادل في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباري فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب.



واتفقت اللجنة كذلك على الإسراع بالتوقيع على مذكرة تفاهم أمنية بين وزارتي الداخليّة في كلا البلدين، والتعاون في المجالات العسكريّة من خلال إقامة تمارين مشتركة في إطار مذكرة تفاهم تبرم بين البلدين في المجال العسكري، وتبادل الدورات التدريبية والخبرات في مجال الدراسات والتخطيط الاستراتيجي، واستمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.