اليوم السابع
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الضرائب: التـزام الجهات بإدراج بيانات موظفيها ضمن التسوية السنوية لضريبة المرتبات

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:48 ص
الضرائب: التـزام الجهات بإدراج بيانات موظفيها ضمن التسوية السنوية لضريبة المرتبات رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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أكد  "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات والمتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة (الاسم – الرقم القومي – الرقم التأمينى ـ المسمى الوظيفي – الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات ـ الضريبة المسددة)  وذلك من خلال المرفقات ، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.
 
وأشار " عبد القادر " إلى أن شهر يناير يشهد التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات ،وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى ( التسوية السنوية  ) النهائية  لضريبة المرتبات على نماذج (  6 تسويات  بالنسبة للقطاع الخاص ، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .
 
وأضاف " عبد القادر " إلى أن المصلحة قامت بإتاحة دليل ارشادى  يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها ، على موقعها الإلكتروني .
 
وقال " عبد القادر "  إن الممولين  يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395  والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات ، كما يمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة.

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