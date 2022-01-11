الصين: اكتشاف آثار يرجع تاريخها إلى ما بين 3800 و4200 سنة

بكين (أ ش أ)

أعلن معهد الآثار الثقافية والبحوث الأثرية بمقاطعة هونان بوسط الصين اكتشاف أوعية فخارية وقطع حجرية جديدة من موقع يرجع تاريخه إلى ما بين 3800 و4200 سنة.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء، بأنه في نهاية عام 2021، كشف علماء الآثار الصينيين قاعدة لمنصة كبيرة الحجم في موقع سونجياقانغ بمحافظة ليشيان، مع قياس جزء من القاعدة ارتفاعه حوالي 0.6 متر، كما تم اكتشاف خندقين متوازيين من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بعرض 2 إلى 3.5 متر لكل منهما، بجانب قاعدة المنصة، وتم العثور على ثقوب عمودية في أسفل الخندقين، وفي الجزء الشمالي من قاعدة المنصة، تم حفر أكثر من 50 حفرة وخندقا، عثر فيها على الأوعية الفخارية والقطع الحجرية.

وذكر خبراء أن الحفر الأثري والبحوث في موقع سونجياقانغ أثرت بشكل كبير التعرف على الثقافة الأثرية ما قبل التاريخ لسهل لييانغ ومنطقة بحيرة دونغتينغ، وينطبق على الثقافة الأثرية من أواخر العصر الحجري إلى أوائل أسرة شيا (حوالي 2070 إلى 1600 قبل الميلاد) بشكل خاص.