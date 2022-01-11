الصفان الخامس والسادس الابتدائى يختتمان الامتحان غدا بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تَفَقَّد أشرف سلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مَدارسَ أبوروّاش للتعليم الأساسى ومدرسة الطليعة الابتدائية ومدرسة الإيمان للتعليم الأساسى وكِرداسة الرسمية للغات، التابعين لإدارة كِرداسة التعليمية، بحضور الدكتورة نجوى عبد المعطى مدير عام الإدارة.

وأدَّى طُلابُ الصَفَّين الخامِس والسادِس الابتدائى امتحان مادتى اللغة الأجنبية والعلوم للترمِ الأوَّل، واطمأن أشرف سلُّومة على الطلَّاب، حيث أكد تَوافرِ أجواء الراحةِ والهدوء بلجانِ الإمتحانات، والتزامِ المُشاركينَ في العملية الإمتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والاجتهاد.

كما تَفَقَّدَ سلومة أعمالَ الكُنترولات بالمدارس وشدَّد على تذليل جميع العقبات وحَلّْ كافةِ المشاكل التى قد تواجه الطلَّاب أو تؤثِّر على سَير الامتحانات بشكل طبيعى، وإبلاغ غُرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الإمتحان والتواصل المُستمر مع مديرى الإدارات لحلِّ أى مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

وتُختَتَم غدًا الأربعاء امتحانات الصفين الخامس والسادس بامتحان مادة الداسات الإجتماعية، كما تنطلقُ غدًا امتحانات الصف الأول الإعدادى بمادة اللغة العربية والخط.

وشدَّدَ مدير المديرية، مُديرى عُموم الإدارات بالمرُورِ اليومى لمُتابعةِ أعمال الامتحانات، والتنبيهِ على مُديرى المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأى طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.