الشبار بـ18 والبورى 60 والجمبرى والقاروص 100 جنيه.. جولة بسوق الأسماك.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا اليوم الثلاثاء، حيث يشهد سوق الإسماعيلية ركودا في حركة الشراء.



وشهد السوق انخفاض أسعار عدد من الأنواع، منها الشبار الذى وصل سعره إلى 18 جنيها للكيلو، والجمبرى بـ100 جنيه، ورغم انتهاء موسم أسماك البورى المبطرخ، إلا أنها ما زالت توجد طازجة مثلجه، وسعره الكيلو 300 جنيه، وكيلو البطروخ الكبير سعره 450 جنيها.



وكشف فتحى الناغية، تاجر أسماك، عن أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، كالتالى: الشبار من 18 إلى 25 جنيها، والبورى من 40 و45 جنيها، والقاروص الوسط 70 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ100 جنيه، ولوط المزارع بـ70 جنيها، ولوت القنال بـ90 جنيها، ودنيس المزارع بـ60 جنيها، ودنيس العريش بـ70 جنيها، ودنيس القنال بـ150 جنيها، ولشته الكبير 70 جنيها، والسهلية وسط بـ60 جنيها، والسهلية كبيرة بـ100 وشخرم بـ25 جنيها، والسردين بـ30 جنيها، مكرل حشو وبشوى بـ50 جنيها، والجمبرى من 100 حتى 140 جنيها، الفسيخ الكيلو بـ80 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 100 جنيه، والخلول البلدى بـ50 جنيها، وسمك سوبيا بـ160 جنيها.