السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل فى العالم.. فيديو

وكالات

أعلن الحساب الرسمي لـ"نادي الإبل" على التويتر افتتاح فندق يضم 120 غرفة، يعتني بالإبل في المملكة العربية السعودية، ليصبح أول فندق من نوعه في العالم.

وجاء في الإعلان "120 غرفة فندقية تقدم كافة الخدمات، يخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخص، ما بين "روم سيرفس" وعناية واسحتمام وحماية، هذا الفندق الأول من نوعه على مستوى العالم".

وأضاف "يقدم الفندق وجبات مخصصة، يقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بالشكل والمظهر العام، يقدم أيضا الحليب الساخن".

وأشار إلى أن تكلفة اللليلة الواحدة في الفندق تصل إلى 400 ريال سعودي أي ما يقارب 107 دولارات.