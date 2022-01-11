السعودية تكشف عن أول فندق "5 نجوم" مخصص للإبل فى العالم.. فيديو

أعلن الحساب الرسمي لـ"نادي الإبل" على التويتر افتتاح فندق يضم 120 غرفة، يعتني بالإبل في المملكة العربية السعودية، ليصبح أول فندق من نوعه في العالم.
وجاء في الإعلان "120 غرفة فندقية تقدم كافة الخدمات، يخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخص، ما بين "روم سيرفس" وعناية واسحتمام وحماية، هذا الفندق الأول من نوعه على مستوى العالم".
وأضاف "يقدم الفندق وجبات مخصصة، يقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بالشكل والمظهر العام، يقدم أيضا الحليب الساخن".
تطمن .. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل 🐪🏨!#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6#حنا_بدو | #نادي_الإبل pic.twitter.com/gjryf1dZQs— نادي الإبل (@CamelClub) January 7, 2022
وأشار إلى أن تكلفة اللليلة الواحدة في الفندق تصل إلى 400 ريال سعودي أي ما يقارب 107 دولارات.
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