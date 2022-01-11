السجن المشدد 7 سنوات لعامل لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح وذخائر بطهطا

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز طهطا.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو "م . ح" 37 سنة حاصل على ثانوية أزهرية، بتهمة الاتجار فى جوهر الحشيش المخدر، وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أحيلت القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

ويذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت أيضًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شخص وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز طهطا.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من عام 2020 بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو ك . ا 61 ع سنة عامل، تهمة القتل العمد للمجنى عليه (ر . ا )، بأن اطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.