اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "لو ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية تتناسب مع الإنسان يبقى قصرت"

الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:16 م
الرئيس السيسي: "لو ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية تتناسب مع الإنسان يبقى قصرت" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية ما طرحته السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن وضع بند مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة والزيادة السكانية والسيطرة عليها، من العوامل التي تهدد السلم والأمن الدولى وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتأثرة.
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: أن الزيادة السكانية تمثل تحد لكثير من الدول، خاصة الغربية، مضيفا: "نموها السكان ييتوقف او ثابت على مدى 40 سنة يعني بنيته الصحية ليست في احتياج إلى دعم وتعزيز وتطوير.. تصوروا دولة زى مصر 2.5 مليون زيادة سنوية لما اجى أعزز البنية الأساسية كل سنة والتعليمية مدارس وجامعات ده أمر لازم يوضع في الاعتبار أنه تحد من التحديات، ولو انا مقدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللى عندي يبقا أنا قصرت في توفير العلاج والتعليم الجيد".
 
ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".
 
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

2022

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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