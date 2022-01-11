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الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن ويشدد على ثبات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 04:56 م
الرئيس السيسى يستقبل أبو مازن ويشدد على ثبات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
 وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شدد من جانبه على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دولياً واقليمياً من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام. 
 
من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس السيسي ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء على المستوى الثنائى أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة احياء عملية السلام.
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