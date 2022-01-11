الرئاسة الأوكرانية: نرحب بجهود الغرب وروسيا من أجل حل الأزمة الحالية

كتب أحمد عرفة

أعلنت الرئاسة الأوكرانية عن ترحيبها بجهود الغرب وروسيا من أجل حل الأزمة الحالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الأزمة حول الحدود الأوكرانية من شأنها أن تترك تداعيات وخيمة على أمن أوروبا بأكمله، ومع ذلك، كان غياب القارة فى المحادثات بين الناتو وروسيا وأمريكا بشأن هذا الملف "مؤسفا".

وأكدت فاينانشيال تايمز ضرورة أن تعمل أوروبا على معالجة نقاط ضعفها الاستراتيجية بعد استبعادها من المحادثات الأخيرة، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة فى أعقاب بدء أسبوع من الدبلوماسية المكثفة والمباشرة، بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الضمانات الأمنية، ثم مواصلة المحادثات بين روسيا والناتو وبين منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بشأن أوكرانيا.

ومع تفاقم الأزمة، اصبح قادة الاتحاد الأوروبي يتحدثون بشكل متزايد، في التعبير عن استيائهم من استبعادهم من طاولة القمة الدبلوماسية ، وفي رسالة إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، أكد جوزيب بوريل، ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد أن "الهدف الرئيسي لأوروبا يجب أن يكون ضمان مشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية الدبلوماسية".