الخير الخفى فى حياة وائل الإبراشى.. مساعدات شهرية لأهالى قريته بالدقهلية.. لايف

الدقهلية – مرام محمد

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشراً، من مدينة شربين محافظة الدقهلية فى لقاء مع أصدقاء وأقارب وأحبة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى والذين تواجدوا منذ صباح اليوم أمام مقبرته للدعاء له وقراءة الفاتحة.

قال عشرى رياض الخياط، ترزى، وكان يتعامل معه الراحل وائل الإبراشى وقتما كان طالباً فى الجامعة، واصفاً الراحل بأنه كان طيباً، وكان فى شهر رمضان من كل عام يرسل عن طريق شقيقته أو أفراد عائلته خيراً لأهل بلدته، وكان يساعد الفقراء من أهل بلدته حتى المحتاجين لتدخل جراحى وعمليات وغيرها.

وتابع عشرى، أنه جمعه مع الإبراشى العديد من المواقف التى تعكس بشاشته وابتسامته الدائمة التى لا تفارق وجهه، وكان يحكى له عددا من هذه الطرائف حتى يدخل السعادة عليه وعلى أهل بلدته، حتى أواخر حياته كان مبتسما وصاحب خير، حتى وإن كان بعيداً عن بلدته.

وأوضح أن الإعلامى الراحل كان أنيقاً فى ملابسه منذ صغره وكان يفضل أن يرتدى الملابس ذات ألوان مثل "البيج والبنى والكحلى"، وكان يأتى بصور الملابس على الموضة من المجلات وكان يقول "اعمل لى زيها".