اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الخصم لـ3 مدرسين بسبب الدروس الخصوصية.. ومجازاة معلمة اتهمت زملاءها دون دليل

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:56 م
الخصم لـ3 مدرسين بسبب الدروس الخصوصية.. ومجازاة معلمة اتهمت زملاءها دون دليل محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة الإدارية ببنى سويف خصم أجر ثلاثة أيام من راتب 3 معلمين بمدارس إدارة الفشن التعليمية، لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون والتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

كما حفظت النيابة الإدارية بالفشن التحقيقات لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لما نسب إليهم من اتهامات لعدم صحتها.

كما قررت النيابة الإدارية بالفشن خصم 5 أيام من راتب معلمة سجلت فيديو تتهم فية أعضاء هيئه التدريس بالمدرسة، باتهامات على خلاف الحقيقة، وأذاعته على مواقع التواصل الاجتماعي دون دليل.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

تعليم بنى سويف

محافظة بنى سويف

اخبار

التعليم

الدروس الخصوصية

اخبار المحافظات

النيابة الإدارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة