الخصم لـ3 مدرسين بسبب الدروس الخصوصية.. ومجازاة معلمة اتهمت زملاءها دون دليل

قررت النيابة الإدارية ببنى سويف خصم أجر ثلاثة أيام من راتب 3 معلمين بمدارس إدارة الفشن التعليمية، لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون والتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
كما حفظت النيابة الإدارية بالفشن التحقيقات لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لما نسب إليهم من اتهامات لعدم صحتها.
كما قررت النيابة الإدارية بالفشن خصم 5 أيام من راتب معلمة سجلت فيديو تتهم فية أعضاء هيئه التدريس بالمدرسة، باتهامات على خلاف الحقيقة، وأذاعته على مواقع التواصل الاجتماعي دون دليل.
الخصم لـ3 مدرسين بسبب الدروس الخصوصية.. ومجازاة معلمة اتهمت زملاءها دون دليلالثلاثاء، 11 يناير 2022 02:56 م
محافظة بنى سويف
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قررت النيابة الإدارية ببنى سويف خصم أجر ثلاثة أيام من راتب 3 معلمين بمدارس إدارة الفشن التعليمية، لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون والتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
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