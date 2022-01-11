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الحزن يخيم بقرية محمد صلاح بعد هزيمة المنتخب بهدف امام نيجيريا.. لايف

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:53 م
الحزن يخيم بقرية محمد صلاح بعد هزيمة المنتخب بهدف امام نيجيريا.. لايف
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح عقب إنتهاء مباراة منتخب مصر ونيجيريا
 
 
ورصد اليوم السابع ردود فعل الأهالي عقب الهزيمة بهدف دون رد، حيث أعرب الأهالي عن حزنهم بهزيمة المنتخب وأداء اللاعبين في المباراة.
وأكد الأهالي أن المنتخب أدى أداء سيئ طوال المباراة وفشلوا في إسعاد المصريين في أول مباراة لهم في البطولة، موضحين بأن تغيرات المدير الفني كانت غير موفقة مماترتب عليه الهزيمة.
 
وأشاروا انهم كانوا يتوقعون تسجيل محمد صلاح هدفاً في المباراة ويتوقعون الافضل للمنتخب في مبارياته القادمة.
 

اخبار مصر

منتخب مصر

محمد صلاح

قريه محمد صلاح

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