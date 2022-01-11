الجيش الكورية الجنوبي يعلن تفاصيل مقتل قائد مقاتلة "إف -5 إي"

وكالات

توفي طيار للقوات الجوية الكورية الجنوبية بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف -5 إي في وسط كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء حسبما ذكره الجيش.

تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء في جبل في مدينة هواسيونغ على بعد 40 كيلومترا جنوبا عن سيئول، في غضون الساعة 1:46 بعد ظهر اليوم، بعد أن أقلعت من قاعدة جوية بالقرب من مدينة سووان.

وقال مسئولون في الجيش " أضاءت لمبة تحذير لحريق في محرك في الجانبين الايسر والأيمن بعد اقلاعها في قاعدة سووان في الساعة 1:44 بعد الظهر، من ثم سقطت الطائرة، وفقا لما ذكرته القوات الجوية في بيان.

وحاول الطيار برتبة نقيب القفز من الطائرة غير أنه فشل. وقالت القوات الجوية أنها ستشكل فريق العمل للتحقيق في معرفة سبب الحادث بالضبط.

وتقوم كوريا الجنوبية بتشغيل حوالي 200 طائرة من طراز إف-5 من السبعينيات ومعظمها خارجة عن الخدمة أو أشكت على ذلك بعد الوصول إلى دورة حياة كاملة، حيث تم إدخال المقاتلات من طراز إف-5 إي من الولايات المتحدة منذ عام 1975، وتم تجميع وصناعة المقاتلات من طراز إف-5 إف في البلاد.

وسبق أن تحطمت طائرة من نفس الطراز في جبل في وسط البلاد في عام 2013 أثناء التدريب على الطيران.