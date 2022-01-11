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الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ128 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:03 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ128 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 128 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
كشف 1
كشف 1

كشف 2
كشف 2

كشف 3
كشف 3

كشف 4
كشف 4

كشف 5
كشف 5

كشف 6
كشف 6

 


الجريدة الرسمية

الحصول على الجنسية المصرية

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قانون الجنسية

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