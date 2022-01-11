اليوم السابع
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التضامن تشارك فى ورشة عمل "تجربة مصر لبناء الإنسان" بمنتدى الشباب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:45 م
التضامن تشارك فى ورشة عمل "تجربة مصر لبناء الإنسان" بمنتدى الشباب ورشة عمل حياة كريمة
كتب مدحت وهبة

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استعرضت الدكتورة إيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي التدخلات الاجتماعية والاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة حياة كريمة، التي تركز على بناء الإنسان لتعزيز الاستثمار في البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة.
 
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل "حياة كريمة" ضمن ورش عمل النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بحضور وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم وعدد من الشخصيات البارزة في مجال العمل التنموى والإنساني.
 
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يشمل محاربة الفقر متعدد الأبعاد والذي يتضمن في مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشي، من خلال توفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال، المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة في سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة، الشباب والمسنين.
 
وعرضت الدكتورة ايمان حلمي، مجموعة من البرامج التي تنفذها الوزارة في إطار مبادرة حياة كريمة ومن أبرزها برنامج الألف يوم الأولي لدعم صحة الأطفال حديثي الولادة، خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، برنامج اثنين كفاية للحد من الزيادة السكانية، دعم تكافؤ الفرص التعليمية، التمكين الاقتصادي وتعزيز التوعية المجتمعية لتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة.
 
أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعتبر مؤسسات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدني كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج المتنوعة بالإضافة إلى مشاركة ودمج الشباب من اجل التغيير المجتمعي الإيجابي، كما تقوم الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
 
ورشة عمل حياة كريمة
ورشة عمل حياة كريمة

جانب من اعمال الورشة
جانب من اعمال الورشة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
 

التضامن

مشروعات حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

المنتدى العالمى للشباب

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