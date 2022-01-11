التشيك تعتزم زيادة عدد المجندين بالجيش بدءًا من 2022

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أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوهوفا، أن أولوياتها لعام 2022 تتضمن تجنيد المزيد من الأفراد بالجيش وإنشاء صندوق يهدف إلى تيسير عمليات شراء المعدات العسكرية.

وصرحت الوزيرة، حسبما نقل راديو "براغ الدولي"، بأنها تعتزم رفع معدل التجنيد السنوي بدءًا من العام الجاري إلى ألفي جندي بدلًا عن المعدل البالغ 500 إلى 800 جندي، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتعليم الجنود المحترفين المستقبليين.

وأضافت أن صندوق الشراء قد يبدأ العمل نهاية عام 2023، كما أكدت على خطط الحكومة لتخصيص 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح الدفاع بدءًا من عام 2025 وذلك للوفاء بالتزاماتها للإنفاق الدفاعي بحلف شمال الأطلسي (ناتو).