اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:15 م
أكرم القصاص
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التحالف العربى يكشف عن انطلاق عملية عسكرية جديدة فى اليمن

الثلاثاء، 11 يناير 2022 09:52 م
التحالف العربى يكشف عن انطلاق عملية عسكرية جديدة فى اليمن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي
أ ش أ

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كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي اليوم الثلاثاء عن انطلاق عملية عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "حرية اليمن السعيد" في كافة المحاور والجبهات القتالية في البلاد.


وأفاد المالكي ـ حسبما ذكرت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية اليوم ـ بأن "عملية (حرية اليمن السعيد) ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن إلى مرحلة النماء والازدهار".. مشيرا إلى الركائز الأساسية لهذه العملية العسكرية الحاسمة التي ستنقل اليمن بعد تطهيره إلى رحاب التنمية والرخاء والازدهار.


وأكد المالكي أن "اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد"، معربا في الوقت نفسه عن سعادته لمشاركة أبناء محافظة شبوة أفراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من المليشيات الحوثية.


وأشاد المتحدث باسم قوات التحالف بتضحيات أبناء محافظة شبوة وقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصار وتحرير المحافظة.

 

 


تحالف دعم الشرعية

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تركى المالكى

الأوضاع فى اليمن

جماعة الحوثى

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