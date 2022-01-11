اليوم السابع
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البحوث الفلكية يعقد لقاء عبر زوم لكشف تفاصيل زلزال شرق المتوسط.. لايف

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:41 م
البحوث الفلكية يعقد لقاء عبر زوم لكشف تفاصيل زلزال شرق المتوسط.. لايف مقياس ريختر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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عقد منذ قليل، المعهد القومى للبحوث الفلكية، لقاء عبر زوم ، لعرض التفاصيل الخاصة بالزلزال الذى شعر به سكان جمهورية مصر العربية ووصلت قوته 6.6 ريختر.
 
وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية صباح اليوم  هزه ارضيه في منطقة شرق البحر المتوسط علي بعد 415 كم من دمياط، وكانت بياناتها كالتالي :
 
 وقت الحدوث والقوة : 
 
3:07 صباحا بالتوقيت المحلى بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر
 
دائرة العرض 35,15 شمالا
خط الطول 31.94 شرقا 
 العمق : 60 كم 
 
وقد ورد الي المعهد ما يفيد شعور المواطنين بتلك الهزة.
 
 
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
 
 
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
 
 
 

البحوث الفلكية

معهد الفلك

هزه ارضيه

زلزال

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