اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 06:43 م
أكرم القصاص
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البحرين تشيد بدور مجلس وزراء الداخلية العرب لتطوير العمل الأمني المشترك

الثلاثاء، 11 يناير 2022 06:10 م
البحرين تشيد بدور مجلس وزراء الداخلية العرب لتطوير العمل الأمني المشترك الجامعة العربية
أ ش أ

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أشاد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بالدور التنسيقي للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الأمني، ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب.
 
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الثلاثاء في المنامة، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، حيث بحثا أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الدورة القادمة للمجلس، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني العربي.
 
من جانبه، أكد الدكتور كومان اعتزازه بلقاء وزير الداخلية البحريني، وما أبداه من رؤى حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي.

البحرين

مجلس وزراء الداخلية العرب

اخبار البحرين

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