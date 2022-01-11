اليوم السابع
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الاستخبارات العراقية تطيح بإرهابي خطير من داعش في محافظة كركوك

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:41 م
الاستخبارات العراقية تطيح بإرهابي خطير من داعش في محافظة كركوك القوات العراقية
وكالات

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بإرهابي خطير في المحافظة.

وذكرت مديرية الاستخبارات والأمن في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية الخطيرة في مدينة كركوك، الذي بايع عصابات داعش الإرهابية على يد الإرهابي القيادي المقبور شاكر حمود سليمان، كما عمل بما يسمى ديوان الزكاة والصدقات".

وأضافت أن "الإرهابي انتقل الى ديوان المساجد بصفة إمام وخطيب، لنشر أفكار وعقائد العصابات الإرهابية، كما عمل أيضاً بما يسمى (ديوان الأمن) ضمن قاطع الرياض بمحافظة كركوك"، مبينة ان "العملية القبض جرت  بالتنسيق والتعاون المشترك مع المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك".

 


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