الإعلام الدولى يبرز كلمة الرئيس السيسى بمنتدى شباب العالم حول الإصلاح الاقتصادى

شرم الشيخ محمد السيد

واصل الإعلام الدولى اهتمامه الواسع بفعاليات منتدى شباب العالم، الذى انطلقت نسخته الرابعة أمس الإثنين بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والعديد من رؤساء الدول والمسئولين ووفود وزارية رفيعة المستوى، وعدد كبير من الشباب يمثلون 196 دولة من جميع قارات العالم.

وأعدت الهيئة العامة للاستعلامات تقريراً حول تناول الإعلام الدولى لفعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، حيث تم التركيز على حرص المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على إظهار الاهتمام بالمنتدى من خلال تقديم التهنئة لمصر بانعقاد الدورة الجديدة لمنتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق منصة "شباب بلد"، ونشر مقطع مصور باللغة الإنجليزية مصحوب بترجمة عربية تضمن ذلك، اهتمام الإعلام العربى بتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وعدد من المسئولين الدوليين حول موضوعات المنتدى ومنها:

- تأكيد الرئيس السيسى على قوة الدفع الهائلة التى تشكّلت فى مجال البحث العلمى والتعامل مع اللقاحات والمنظومات الصحية.

- ضرورة تمكين الشباب من سوق العمل مع تقليل العوائق الاقتصادية التي تعترضهم.

- التزام مجموعة البنك الدولي بخلق واستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب، خاصة في الموضوعات الملحة التي تواجه الجيل الجديد.

فيما أبرز الإعلام الأمريكي كلمة الرئيس السيسي حول البرنامج الاقتصادي المصري والتحديات التي واجهت مصر في إدارته ولاسيما مع انتشار جائحة "كورونا"، حيث نقل الإعلام الأوروبى تأكيد الرئيس السيسى أن المنتدى فرصة حقيقية لإدراك الحوار وإدارة الخلاف.

كما ركز الإعلام الأسيوى على تصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، بضرورة أن يكون لدينا عالم يعترف بالشباب وقدراتهم كعامل من عوامل التغيير.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.