الأوقاف تبدأ إجراء اختبارات مسابقة الأسرة القرآنية 21 يناير لـ 43 أسرة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد الاختبار التحريري في مسابقة الأسرة القرآنية لـ 43 أسرة وفق الأسماء المنشورة التي يسمح لها دون سواها بدخول الامتحان، وذلك يوم الجمعة 21 يناير، بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم واهتمام وتشجيع ورعاية حفظته ، وبناءً على النتائج الواردة من المديريات الإقليمية في التصفيات الأولية التمهيدية بالمديريات.

والأسر التي لها حق دخول الامتحان التحريري هي:

الأسرة الأولى:

1. أحمد سعيد محمد القزاز البحيرة

2.عبد الله سعيد محمد القزاز البحيرة

3.محمد سعيد محمد القزاز البحيرة

4.محمود سعيد محمد القزاز البحيرة

5.مريم سعيد محمد القزاز البحيرة

الأسرة الثانية:

6.نيرة محمد حسن الرمادي البحيرة

7.زينب محمد حسن الرمادي البحيرة

8.نور الدين محمد حسن الرمادي البحيرة

الأسرة الثالثة:

9.محمد شعبان محمد محمد حرب البحيرة

10.هدى شعبان محمد محمد حرب البحيرة

11.يسر شعبان محمد محمد حرب البحيرة

12.جهاد شعبان محمد محمد حرب البحيرة

الأسرة الرابعة:

13.عبد الحليم الشحات السيد الخراشي البحيرة

14.محمد الشحات السيد الخراشي البحيرة

15.أحمد الشحات السيد الخراشي البحيرة

الأسرة الخامسة :

16.بثينة عبد الفتاح عبد الحميد عبد الله البحيرة

17.محمود إبراهيم محمود الصباغ البحيرة

18.إسراء محمود إبراهيم محمود الصباغ البحيرة

الأسرة السادسة:

19.محمود أحمد محمود مخلص الغربية

20.مياده محمود أحمد مخلص الغربية

21.منار محمود أحمد مخلص الغربية

22.أحمد محمود أحمد مخلص الغربية

الأسرة السابعة:

23.عايدة أحمد محمود مخلص الغربية

24.مصطفى محمد فتحي ناصف الغربية

25.جهاد محمد فتحي ناصف الغربية

الأسرة الثامنة:

26.رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

27.فاطمه رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

28.سلمى رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

الأسرة التاسعة:

29.محمود أحمد حسن منجود الفيوم

30.أحمد محمود أحمد حسن الفيوم

31.عبدالرحمن محمود أحمد حسن الفيوم

الأسرة العاشرة:

32.محمود عبد التواب عبدالله محب الفيوم

33.أحمد محمود عبد التواب عبدالله الفيوم

34.محمد محمود عبد التوب عبدالله الفيوم

الأسرة الحادية عشرة:

35.أحمد اسماعيل عبد الباقي الفيوم

36.فردوس محمد أحمد الفيوم

37.محمد أحمد اسماعيل عبد الباقي الفيوم

38.عبدالله أحمد اسماعيل عبد الباقي الفيوم

39.عبدالرحمن أحمد اسماعيل عبد الباقي الفيوم

الأسرة الثانية عشرة:

40.أمينة ايوب بدران الفيوم

41.ياسمين حسن عبد العزيز الفيوم

42.هالة حسن عبدالعزيز أحمد الفيوم

الأسرة الثالثة عشرة:

43.محمد عبدالفتاح محمود الفيوم

44.عبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمود الفيوم

45.حفصة محمد عبد الفتاح محمود الفيوم

46.زينب محمد عبد الفتاح محمود الفيوم

47.مريم محمد عبد الفتاح محمود الفيوم

الأسرة الرابعة عشرة:

48.سيد على عبدالحميد على الفيوم

49.عبدالرحمن سيد على الفيوم

50.مريم سيد على عبدالحميد الفيوم

الأسرة الخامسة عشرة:

51.محمود حمدي شعبان أحمد الفيوم

52.سارة حمدي شعبان أحمد الفيوم

53.هاجر حمدي شعبان أحمد الفيوم

54.آية حمدي شعبان أحمد الفيوم

الأسرة السادسة عشرة :

55.عادل محمد برهامي يوسف كفر الشيخ

56.محمد عادل محمد برهامي يوسف كفر الشيخ

57.عمار عادل محمد برهامي يوسف كفر الشيخ

الأسرة السابعة عشرة:

58.حسيني على صبري السنتريسي مطروح

59.رشا السيد السعيد مطروح

60.أنس حسيني على صبري مطروح

الأسرة الثامنة عشرة :

61.المتولي محمد السيد أحمد بورسعيد

62.فاطمة محمد الصبيحي الصبيحي بورسعيد

63.محمد المتولي محمد السيد بورسعيد

الأسرة التاسعة عشرة :

64.مريم محمد عبدالفتاح بهيج قنا

65.فاطمة محمد عبدالفتاح بهيج قنا

66.نورا محمد عبدالفتاح بهيج قنا

الأسرة العشرون:

67.هاجر محمد أحمد محمـد الجيزة

68.سارة محمد أحمد محمد الجيزة

69.مريم محمد أحمد محمد الجيزة

الأسرة الحادية والعشرون:

70.أحمد سعيد جودة عبدالعال الشرقية

71.منى حسن محمد سالم النجار الشرقية

72.سعيد أحمد سعيد جودة عبدالعال الشرقية

73.معاذ أحمد سعيد جودة عبد العال الشرقية

الأسرة الثانية والعشرون:

74.تامر ممدوح محمد صبري عليوة الشرقية

75.أحمد تامر ممدوح محمد صبري الشرقية

76.جنى تامر ممدوح محمد صبري عليوة الشرقية

الأسرة الثالثة والعشرون:

77.بيومي عبد المنعم بيومي محمد الشرقية

78.أحمد بيومي عبد المنعم بيومي محمد الشرقية

79.البراء بيومي عبد المنعم بيومي محمد الشرقية

الأسرة الرابعة والعشرون:

80.رشيدة عبدالسلام عبدالمقصود إبراهيم الشرقية

81.محمد وائل أحمد غريب الشرقية

82.ايمان وائل أحمد غريب الشرقية

الأسرة الخامسة والعشرون:

83.سهير عبد المعز فرج محمد الشرقية

84.ألاء عبد العزيز عبد العظيم عطا الله الشرقية

85.إسراء عبد العزيز عبد العظيم عطا الله الشرقية

الأسرة السادسة والعشرون:

86.وائل السيد حسن نجم المنوفية

87.سهام يوسف عبد الحميد المنوفية

88.مريم وائل السيد نجم المنوفية

89.هاجر وائل السيد نجم المنوفية

الأسرة السابعة والعشرون:

90.ياسر عبد الحميد محمد الدمرداش المنوفية

91.أحمد ياسر عبد الحميد المنوفية

92.طلحة ياسر عبد الحميد المنوفية

الأسرة الثامنة والعشرون:

93.محفوظ خطاب محمد المنوفية

94.سمية علي محمد فايد المنوفية

95.محمد محفوظ خطاب المنوفية

96.عبدالرحمن محفوظ خطاب المنوفية

الأسرة التاسعة والعشرون:

97.روضة رضا إبراهيم حسن المنوفية

98.رحمة رضا إبراهيم حسن المنوفية

99.رقية رضا إبراهيم حسن المنوفية

100.محمد رضا إبراهيم حسن المنوفية

الأسرة الثلاثون:

101.مريم علي عبدالحميد المنوفية

102.أسماء علي عبدالحميد المنوفية

103.رضا علي عبدالحميد المنوفية

104.زينب علي عبدالحميد المنوفية

الأسرة الحادية والثلاثون:

105.عبدالله شحاته فوزى شحاته المنوفية

106.فوزي شحاته فوزي شحاته المنوفية

107.أحمد شحاته فوزي شحاته المنوفية

الأسرة الثانية والثلاثون :

108.محمد حسين سعد إبراهيم القليوبية

109.أحمد محمد حسين سعد إبراهيم القليوبية

110.عبد العزيز محمد حسين سعد إبراهيم القليوبية

الأسرة الثالثة والثلاثون:

111. 1 يوسف عماد فتحي عبد الظاهر القليوبية

112. 2 مريم عماد فتحي عبد الظاهر القليوبية

113. 3 رقية عماد فتحي عبد الظاهر القليوبية

الأسرة الرابعة والثلاثون:

114.حماد عبد العظيم جاد بني سويف

115.أسامة عبد العظيم جاد بني سويف

116.محمد عبد العظيم جاد بني سويف

117.سمية عبد العظيم جاد بني سويف

الأسرة الخامسة والثلاثون:

118.صابرين صالح عبدالله عيسى الإسماعيلية

119.عائشة محمود أحمد مسلم الإسماعيلية

120.أحمد محمود أحمد مسلم الإسماعيلية

121.خديجة محمود أحمد مسلم الإسماعيلية

الأسرة السادسة والثلاثون:

122.فرج عبدالحميد محمود أحمد الإسكندرية

123.إسراء فرج عبدالحميد محمود الإسكندرية

124.سارة فرج عبدالحميد محمود الإسكندرية

الأسرة السابعة والثلاثون:

125.عائشة صالح إبراهيم محمود الإسكندرية

126.سارة صالح إبراهيم محمود الإسكندرية

127.آية صالح إبراهيم محمود الإسكندرية

128.أسماء صالح إبراهيم محمود الإسكندرية

الأسرة الثامنة والثلاثون:

129.مسعد عبد الجابر مطاوع دمياط

130.إلهام محمد بدر محمد دمياط

131.نيرة مسعد عبد الجابر مطاوع دمياط

الأسرة التاسعة والثلاثون:

132.عماد محمد طه على الدقهلية

133.هند اسماعيل المرسى حماد الدقهلية

134.سلمى عماد محمد طه الدقهلية

135.جنى عماد محمد طه الدقهلية

الأسرة الأربعون:

136.أسماء إبراهيم محمد الشرقاوي الدقهلية

137.إيمان إبراهيم محمد الشرقاوي الدقهلية

138.إسراء إبراهيم محمد الشرقاوي الدقهلية

الأسرة الحادية والأربعون:

139.بسمة محمد خورشيد محمد المنيا

140.شذى يوسف عمر حسن محمد المنيا

141.إسراء يوسف عمر حسن محمد المنيا

الأسرة الثانية والأربعون:

142.عبد الرازق سيد عبد الكريم على المنيا

143.زينب عبد الرازق سيد عبد الكريم المنيا

144.مريم عبد الرازق سيد عبد الكريم المنيا

145.آلاء عبد الرازق سيد عبد الكريم المنيا

الأسرة الثالثة والأربعون:

146.نسرين محمد إبراهيم البحر الأحمر

147.محمد السيد محمد سليمان البحر الأحمر

148.أحمد السيد محمد سليمان البحر الأحمر