الأمم المتحدة: التنسيق للاستجابة لحريق دمر 500 مأوى فى مخيم للاجئين ببنجلاديش

كتبت : هند المغربي

اجتاح حريق كبير المخيم 16 الواقع تحت إدارة المنظمة الدولية للهجرة في كوكس بازار، والذي ألحق الضرر بما لا يقل عن 500 مأوى في المخيم 16 في مخيم كوتوبالونج للاجئين ببنجلاديش، مما أثر على الآلاف من لاجئي الروهينجا وأفراد المجتمع المضيف، وتسبب في أضرار جسيمة لأجزاء من أكبر مخيم للاجئين في العالم.

ووفق بيان الأمم المتحدة قامت المنظمة الدولية للهجرة بتعبئة فرق الاستجابة لحماية اللاجئين وإعادة الوضع تحت السيطرة بالتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الإطفاء، وبحسب منظمة الدولية للهجرة، فإن "سبب الحريق وأصله غير معروفين حتى الآن"، وفى هذه المرحلة، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، على الرغم من ورود أنباء عن إصابة شخصين فى الحريق.

وقال نصرت غزالي، المسؤول عن المنظمة الدولية للهجرة في بنجلاديش إن المنظمة تنسق مع الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لضمان تزويد المتضررين بالغذاء والصحة والحماية والمياه والصرف الصحي واحتياجات النظافة، وأضاف أن "إصلاح إعادة بناء المأوى والوصول إلى مرافق الطهي، هي أولويات قصوى حيث تسعى العائلات المتضررة إلى التعافي من الأضرار الناجمة عن الحريق".

ومن جانبه أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان له، أنه باشر بتقديم وجبات ساخنة اليوم إلى 2200 لاجئ تضرروا من الحريق الكبير.

وأعربت شيلا جروديم، كبيرة منسقي الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي ورئيسة المكتب في كوكس بازار، عن "حزن عميق لرؤية حجم الدمار في المخيم رقم 16"، مضيفة أنه "بفضل شراكاتنا مع المنظمات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة وتجار التجزئة والمطاعم المحلية، لدينا لحسن الحظ القدرة على تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين فقدوا كل شيء، ونحشد كل الجهود للقيام بذلك."

يعد مخيم كوكس بازار أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، ويضم ما يقرب من 900 ألف لاجئ وفي مارس 2021، احترق 10000 منزل ونزح ما لا يقل عن 45000 شخص، كما أثرت الفيضانات الموسمية الغزيرة في يوليو 2021 على 46 ألف لاجئ وتسببت في انهيارات أرضية مدمرة.