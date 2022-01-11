اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:14 م
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الأشخاص المصابون بأوميكرون دون أعراض أكثر عرضة لنشر كورونا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:00 م
الأشخاص المصابون بأوميكرون دون أعراض أكثر عرضة لنشر كورونا معدل انتقال أوميكرون
كتبت إيناس البنا

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اكتشف الباحثون دليلًا على سبب انتشار متغير أوميكرون Omicron بسرعة أكبر بكثير من سابقاته، وتظهر البيانات أن الأشخاص المصابين دون ظهور أعراض لا يزالون أكثر قدرة على نشره وإصابة المحيطين بهم . 

وحول ذلك قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور لورانس كوري الباحث الرئيسي في مركز العمليات التابع لمركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان التابع لشبكة الوقاية من  ، كوفيد 19  ووفقا لتقرير موقع " medicalxpress": "بينما نشهد الانتشار العالمي السريع لأوميكرون ومن الواضح أننا بحاجة  إلى فهم هذا  المتغير".

وأضاف:" نظرًا لأن الكثير من الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض، فلا يمكننا معرفة من يحمل الفيروس، لكننا نعرف ما يمكننا القيام به لحماية أنفسنا وللمساعدة في الحد من انتشاره، وعليك ارتدِ قناعًا واغسل يديك وتجنب التجمعات والتطعيم الكامل في أسرع وقت ممكن ".

تم إجراء  الدراسة  في إفريقيا، حيث استخدمت دراسة Sisonke اختبار PCR من منتصف نوفمبر 2021 إلى 7 ديسمبر 2021 ، في الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، ووجدت أن معدل النقل كان 16٪.

وقال الباحثون إن الدراسات السابقة على متغيرات كورونا ومنها بيتا ودلتا كانت معدلات انتقال بدون أعراض تتراوح بين 1٪ و 2.6٪ ، أي أقل بسبع إلى 12 مرة من عينات أوميكرون.

وقالت ليندا جيل بيكر ، مديرة مركز ديزموند توتو لفيروس نقص المناعة البشرية في جامعة كيب تاون: "لم نتمكن بعد من تحديد كيفية تأثير التطعيم على العدوى غير المصحوبة بأعراض وانتشارها". "نحن بحاجة أيضًا إلى ابتكار استراتيجيات للكشف السريع عن النقل بدون أعراض ، لا سيما في مرافق الرعاية طويلة الأجل والمستشفيات ، حيث قد يحدث انتقال إلى السكان المعرضين لخطر كبير."

الأشخاص دون أعراض لكورونا
الأشخاص دون أعراض لكورونا

 


أوميكرون دون أعراض

متغير Omicron

الأشخاص دون أعراض

تأثير التطعيم على العدوى

معدل انتقال أوميكرون

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