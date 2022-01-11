اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 06:38 م
أكرم القصاص
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الأردن يسجل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 06:30 م
الأردن يسجل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة كورونا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12909 وفيات و1085500 إصابة.
 
وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 05ر8 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
 
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 28205 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 84، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 655.
 
وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.
 
وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 33 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.
 
وأشار الموجز إلى تسجيل 2220 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 1044386.
 
كما أشار إلى إجراء 36409 فحوصات، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13928378 فحصاً.
 
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4483475 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4078416 شخصا

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