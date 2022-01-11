اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف مواصفات "المشترك الكهربائى" الآمن وكيفية استخدامه

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:29 م
اعرف مواصفات "المشترك الكهربائى" الآمن وكيفية استخدامه مشترك كهربائي
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المواطنين بضرورة الالتزام بالمواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى، لضمان الحفاظ على سلامة المنزل وعدم التعرض لأى حوادث. 
 
وأوضح الجهاز، أن هناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، وفيما يلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهي كالآتي:
 
- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
 
- ضرورة وجود زر حماية عمومى للحماية يفصل اتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.
 
- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش.
 
- أن يكون الجسم الخارجى مصنع من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.
 
- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.
 
- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي للمشترك.
 
- تأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.
 
- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتي لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

المشترك الكهربائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء يعلن 9 مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطات بسيناء بقدرة 2400 ميجاوات.. شاكر: تستهدف توصيل التيار الكهربائى لـ270 ألف فدان زراعى.. وإنشاء كابلات جهد 500 كيلو فولت عبر الأنفاق لرفع مستوى الخدمة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 07:00 ص

"الكهرباء" تعلن إنشاء مركز التحكم القومى فى العاصمة الإدارية بتكلفة 840 مليون جنيه

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:00 ص

الكهرباء تنجح فى خفض نسب الفقد بالشبكة القومية بسبب تكثيف حملات ضبط المخالفين وتغليظ العقوبة.. متحدث الوزارة: تركيب 700 ألف عداد كودى ساهم فى الحفاظ على حق الدولة.. ويؤكد: نطبق القانون بكل حزم على المخالفين

الإثنين، 10 يناير 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة