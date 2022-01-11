وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 6761 حالة إصابة جديدة بكوفيد و116 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 787 ألفا و178 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و672 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 ألاف و429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و219 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و709 آلاف و871 والوفيات إلى 97 ألفا و544 حالة..وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و522 ألفا و547 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 186 ألفا و413 حالة إصابة، وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2821 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 425 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 201 ألفا و155 حالة، بإجمالي وفيات 1501.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2074 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية..وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 396 ألفا و337 حالة إصابة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2216 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 999 ألفا و654 إصابة، كما سجلت البلاد 547 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 964 الفا و713 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة في البلاد 11 ألفا و52 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 136 ألفا و440 حالة، كما سجلت 78 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 300 ألف و 412 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية 3097 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 2768 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 670 ألفا و483 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما تم تسجيل 43 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6114 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية..وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 103 آلاف و968 إصابة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية في البلاد 7133 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 284 ألفا و 609 إصابات، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و850 وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 5486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 968 ألفا و313 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 14 ألفا و 264 وفاة ، وفقا لوكالة إنتر برس نيوز.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 243 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 346 ألفا و224 إصابة، بحسب وكالة أرمن بريس.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8 آلاف وست حالات.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و792 ألفا و35 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /فري مالاي توداي الماليزية.

كما أعلنت تلقي 22 مليونا و886 ألفا و13 شخصا أو ما يعادل 97.8 % من إجمالي سكان ماليزيا من فئة البالغين، الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 58 حالة منها واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و464 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و756 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 51 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 ألفا و654 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل 28 ألفا و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و26 ألفا و473 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما وفقا لصحيفة فيلبين ستار الفلبينية- بأنه تم تسجيل 219 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و511 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليونين و792 ألفا و946 شخصا، وذلك بعدما تعافى 4 آلاف و471 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة اليوم عن حصيلة قياسية للاصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت 38 ألف إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و557 ألفا و604 حالات وبلغ إجمالي الوفيات 8 الاف و271 حالة، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. وارتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى مليون و380 ألفا و216 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و670 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 248 ألفا و732 حالة والوفيات إلى 3085 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و857 ألفا و502 حالة والوفيات إلى 59 ألفا و70 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2680 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 546 ألفا و922 حالة والوفيات إلى 7600 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1260 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 255 ألفا و35 حالة والوفيات إلى 1959.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5164 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفا و453 حالة والوفيات إلى 5662 حالة.

وفي زيمبابوي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 223 ألفا و709 حالات والوفيات إلى 5200 حالة.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1467 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و307 آلاف و174 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و974، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

وفي بلجيكا، سجلت البلاد 17 ألفا و910 إصابات ووفاة 19 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و286 ألفا و532 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا 518 حالة.

وفي التشيك، سجلت وزارة الصحة 7336 إصابة جديدة بكوفيد-19، إضافة إلى 22 حالة وفاة. وقالت إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في التشيك وصل الآن إلى مليونين و538 ألفا و298 حالة، وبلغت الوفيات 36 ألفا و683 حالة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 11 ألفا و516 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 17 حالة وفاة. وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في النمسا إلى مليون و361 ألفا و741 حالة، وتبلغ الوفيات 13 ألفا و872 حالة.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 6438 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و773 ألفا و846 إصابة، كما سجلت البلاد حالتي وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و404 وفيات.

وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3382 إصابة جديدة بكوفيد-19، و69 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجر وصل بعد آخر حصيلة إلى مليون و300 ألف و994 حالة، بينما بلغت الوفيات 40 ألفا و16 حالة.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و857 حالة إصابة جديدة، و16 حالة وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة بالمرض في بوليفيا إلى 686 ألفا و23 حالة، وتبلغ الوفيات 19999 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 999 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و9 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 120 ألفا و520 حالة، فضلا عن 457 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 34 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفغانستان حتى الآن 158452 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 7374 حالة.

وفي هندوراس، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 189 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و4 حالات وفاة.

وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 381990 حالة، وتبلغ الوفيات 10 آلاف و448 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 2595 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 50 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 866 ألفا و412 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفا و39 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و406 إصابات جديدة بالإضافة إلى 493 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و232 ألفا و386 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 100 ألف و254 حالة وفاة.

وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة 9768 حالة إصابة جديدة، و10 حالات الوفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 وصلت حتى الآن إلى 338615 حالة، بينما تبلغ حصيلة الوفيات 1666 حالة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 2241 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 7 حالات وفاة.

وبأحدث حصيلة، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في لاتفيا إلى 290 ألفا و956 حالة، وتبلغ الوفيات 4668 حالة.

وفي زامبيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2721 حالة إصابة جديدة بالمرض، و8 حالات وفاة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن 287 ألفا و110 حالات، وتبلغ الوفيات 3825 حالة.

وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 865 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 4 حالات وفاة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالمرض في أوغندا إلى 155376 حالة، وتبلغ الوفيات 3361 حالة.