استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية والطماطم بـ 3.75 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات
- الكوسة بـ 11 جنيها .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيه
- البسلة 11 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه
- فاصوليا 10 جنيهات .
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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