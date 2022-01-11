استخراج جثمان شهيد الجدعنة.. أنقذ شخصين ومات أثناء محاولة إنقاذ آخرين بحادث المعدية.. لايف

المنوفية - محمد فتحى و إبراهيم سعيد

تمكنت من قليل قوات الإنقاذ النهرية بمديرية أمن الجيزة، من العثور على جثة أحد الضحايا ويدعى محمد .ص، ويتبقى حتى الآن 5 جثث يجرى البحث عنهم، نتيجة سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر، وكانت في اتجاه البر الآخر اتجاه المنوفية ونتج عنها مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.



وأكد الأهالى أن الغريق أنقذ اثنين من الذين سقطوا فى المياه، وخلال محاولته إنقاذ الآخرين توفى غريقا.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ إلى المكان للبحث عن أى ناجيين من الحادث وانتقل رجال الإنقاذ النهرى للحماية المدنية، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.



ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال ضحايا سقوط سيارة نصف نقل محملة بعدد من العمال في فرع رشيد بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، ما أسفر عن مصرع ما يقرب من 8 أشخاص، وجرى انتشال 4 حتى الآن، ويكثف رجال الإنقاذ النهرى التابع للحماية المدنية من جهودهم للبحث عن 5 أشخاص مفقودين بعدما سقطت بهم سيارة نصف نقل محملة بالعمال، وسط تواجد رجال المباحث للقيام بكشف مباحث الواقعة.



ووصلاللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مكان حادث غرق سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة مساء الإثنين، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى متابعة نقل الناجين إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.



واستمع رجال المباحث لأقوال الناجين من الحادث، حيث ذكروا أنهم يعملون بإحدى المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخلال عودتهم مستقلين السيارة بالصندوق الخلفي لها، متجهين إلى قريتهم بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد خلال العبور من خلال المعدية، مما أسفر عن غرق عدد منهم.