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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:13 ص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2156 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14380 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4752 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3381 نقطة.

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