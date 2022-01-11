إقامة عزاء المستشارة الراحلة تهانى الجبالى غدا بأحد مساجد القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

يقام عزاء الراحلة المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، غدا الأربعاء، بمسجد الصديق في مساكن شيراتون بالقاهرة.

ورحلت المستشارة تهانى الجبالى بعد تاريخ حافل من العمل القضائى والقانونى، حيث وافتها المنية يوم الأحد الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وتم تشييع جثمانها فى مسقط رأسها بمدينة طنطا.

والمستشارة تهانى محمد الجبالى من مواليد 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وهى المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

تخرجت "الجبالى" من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، وعملت بالمحاماة لمدة 30 سنة، وتم انتخابها كأول عضو فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م، وتولت لجنة المرأة فى اتحاد المحامين العرب، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية فى مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانونى فى منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجارى دولى ومحاضر فى المعهد العربى لحقوق الإنسان فى تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومى للمرأة.

وشهدت المسيرة الحافلة لتهانى الجبالى، انتخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وفى يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية.

وحصلت على أكثر من 30 وساما ودرعا تكريميا، أبرزها: درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعى، درع المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسينى لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائى التقدمى عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.

وولدت المستشارة تهانى الجبالى لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها العام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، كما قامت بتدريس القانون فى بعض الجامعات، وهى عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية.

وترأست الجبالى لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب وشاركت فى العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلى والعربى والدولى دفاعا عن حقوق المرأة وشاركت كخبير فى لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة والجامعة العربية، كما نشطت الجبالى فى الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خصوصا حقوق المرأة السياسية، ولها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة ومنها كتاب (حقوق المرأة الإنسانية) (أحكام مضية فى تاريخ القضاء) (الحقوق الدستورية للمرأة فى الدساتير العربية والإسلامية) (دراسة مقارنة فى دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران)، بحث فى حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية فى قضايا المرأة، بحث فى الحقوق السياسية للمرأة، وأبحاث فى تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية ودراسة مقدية للبنيان التشريع العربى وحقوق المرأة.