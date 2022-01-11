إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة بمنطقة المغرة جنوب العلمين

مطروح - حسن مشالي

أصيب 7 أشخاص من محافظة البحيرة بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة، مساء اليوم الثلاثاء، على طريق المغرة في المنطقة الصحراوية، جنوبي مدينة العلمين، وتم نقل المصابين للمستشفى عن طريق 6 سيارات إسعاف.

ودخل مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق 6 سيارات إسعاف، محمد عاطف شعبان " 22 سنة" - من البحيرة - مصاب بما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالانف وكدمات وسحجات بالجسم، وعصام عطية محمد " 48 سنة" - من البحيرة - مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد علي عبد الونيس " 23 سنة" - من البحيرة- مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وخالد عثمان الطناني " 47 سنة" - من البحيرة- نصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وحسام محمد محمد "21 سنة" - من البحيرة- مصاب بما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، واشرف محمود عبدالسلام " 23 سنة"- من البحيرة - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومصطفي عبد القادر ابو خليل " 22 سنة" - من البحيرة- مصاب بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وعمل الفحوصات والتشخيص اللازم لكل حالة لتقديم العلاج.

وكانت غرفتي عمليات الإسعاف وشرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً، بوقوع حادث انقلاب سيارة، بمنطقة المغرة، جنوب مدينة العلمين، ووجود مصابين. انتقلت على الفور 6 سيارات إسعاف، وقوات الشرطة وخدمات المرور على الطريق، وتم إخلاء المصابين إلى مستشفى العلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.