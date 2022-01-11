إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "قنا - سفاجا"

قنا - صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم عند الكيلو 45 بطريق "قنا - سفاجا".



تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق "قنا - سفاجا" وانتقال قوة من الحماية المدينة برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة، ورفع السيارة من الطريق للسيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدينة في قنا، برئاسة العميد هاني الأتربي،من السيطرة على حريق نشب بجوار مسجد بقرية بهجورة في نجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض بجوار مسجد السلام بقرية بهجورة بنجع حمادي، وتمت السيطرة على الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ومحمد عبد الحفيظ، رئيس القرية، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.