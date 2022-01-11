إصابات وتدمير سيارات فى انهيار مبنى مدينة كوانججو الكورية الجنوبية

وكالات

انهارت واجهة مبنى سكني شاهق قيد الإنشاء في مدينة كوانغجو بجنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل ودفن حوالي 10 سيارات تحت الأنقاض.

وقالت الشرطة إن الجدار الخارجي للمبنى السكني انهار في موقع البناء في غرب مدينة كوانججو الواقعة على بعد 330 كيلومترًا جنوب سيئول في حوالي الساعة 3:46 بعد ظهر اليوم.

ووتم إنقاذ ثلاثة اشخاص حوصروا في حاوية، ونقل أحدهم إلى المستشفى بعد إصابته بجروح.

ويحاول عمال الإنقاذ البحث في الأنقاض عن أي ضحايا آخرين.