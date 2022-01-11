وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا على (تويتر) اليوم الثلاثاء ـ " أعربت خلال محادثة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر".

وأضاف نورلاند أن "المشري" ذكر في معرض حديثه أن نحو 3 ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم ووصف الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن".

وتابع نورلاند" عبّرتُ من جهتي عن دعم الولايات المتحدة لأية عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها".