أقدم مكان لسن السكاكين بقنا.. العم مسعد 35 سنة فى مهنة ورثها عن والده.. فيديو

قنا صابر سعيد





قدم "اليوم السابع" بثا مباشر من أقدم مكان لسن السكاكين والآلات الحادة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا ، وقال سعد سلام، إنه يعمل في الصنعة منذ ما يزيد عن 35 عاما، حيث ورث الصنعة عن والده ويعمل في ذلك المحل الصغير منذ طفولته.

وأوضح سعد، أن الصنعة تعتمد على العمل اليدوي وغير قابلة للتطوير الكلي، ويعتمد على حجر السن الكبير الذي يشتريه من الوجه البحري ويستبدل كل 6 أشهر.

وأشار سعد، إلى أن دخل المهنة يستره هو وأبنائه الخمس والذي علم 2 منهم أصول الصنعة لمساعدته في العمل، مضيفا أن الصنعة بها مخاطر ويجب على الحرفي أن ينتبه للعمل حتى لا يتعرض للأذى.