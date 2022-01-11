أسماء الفائزين بالحصول على منزل وقطعة أرض بالتجمعات التنموية فى سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، أسماء الفائزين بالحصول على منزل وقطعة أرض بالتجمعات التنموية الجديدة، التى سبق فتح باب التقدم للحصول على منزل وقطعة أرض بها.

وأوضح بيان المحافظة قائمة بأسماء الفائزين تضمنت 439 فائزا من الفئات التى سبق وتقرر تخصيص لهم هذه الخدمات، وطالبت محافظة شمال سيناء الفائزين بإحضار أصول المستندات، وسداد مبلغ 1850 جنيها، والتقدم بها لمقر ديوان المحافظة بالعريش أو مكتب المحافظة بالقاهرة.

يذكر أنه شيدت الدولة على أرض سيناء 17 تجمعا تنمويا بعثت الحياة فى مناطق كانت منسية فى عمق سيناء، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هذه التجمعات بين المشروعات التى افتتحها الرئيس خلال فترات سابقة على أرض سيناء التجمع التنموى أبو رصاصة، والتجمع التنموى النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد"، وهى من بين 17 تجمعا موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 10 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء.

وأضاف: كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم: أراضى زراعية مجهزة، منزلا، ديوانا، مسجدا، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، أنشطة ومشروعات إنتاجية، ومواقع هذه التجمعات فى محافظة شمال سيناء بمركز الحسنة والذى يقع بوسط سيناء وبه خمس تجمعات وهى: تجمع أم فروث بقرية المغارة، وتجمع ك 61 بقرية بغداد، وتجمع الدفيدف بمدينة الحسنة، وتجمع النوافعة بقرية المغفر، وتجمع خشم الجاد بقرية إخرم.

وأشار إلى أن مركز نخل بوسط سيناء يضم 6 تجمعات وهى: تجمع طويل الحامض، تجمع الخفجة، تجمع النثيلة 1، تجمع النثيلة 2، تجمع أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، تجمع طيبه بقرية التمد، وفى محافظة جنوب سيناء بمركز راس سدر وبه 4 تجمعات وهى: تجمع النهايات، تجمع الحمة، تجمع الطيبة بقرية وادى جعدة، تجمع السحيمى، ويضم مركز سانت كاترين 3 تجمعات وهى: تجمع وادى سعال، تجمع سهل القاع، تجمع أسلا وعريق.

وقال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، إنه جرى توقيع بروتوكول ثلاثى بين محافظتى شمال وجنوب والهيئة العامة للاستثمار وطرح تلك التجمعات على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة، وتم التقدم ورفع الطلبات على ذات الموقع وفرز الطلبات ومراجعتها، وكذا إجراء القرعة إلكترونيا لضمان الشفافية الكاملة لعملية الطرح واختيار الفائزين.



تابع الخولى، أن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها خلال الطرح الأول لتلك التجمعات تبلغ 5705 فدانا جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، وعدد 1141 مسكنا كاملة المرافق والتجهيزات، كما تضمن كل تجمع عددا من المنشآت الخدمية الأساسية "مدرسة تعليم أساسي، مسجد، وحدة صحية، ديوان، ساحة رياضية، مجمع محلات"، بجانب ترفيق تلك التجمعات بكافة المرافق ليصبح التجمع كامل المرافق والخدمات ليحقق الحياة الكريمة والاستقرار، وبالتالى يحقق الهدف المرجو منه وهو توطين الأسر من أبناء سيناء وباقى محافظات الجمهورية على أرض سيناء.



