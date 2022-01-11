أخبار مصر.. السيسى: رصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا رغم ظروفنا الاقتصادية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما نتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر فهل نقبل بأى شكل من أشكال التناول؟ لا، وضعنا في مصر يجبرنا على التناول الشامل.. فيه قضايا موجودة عندنا، ولما يكون عندنا 2.5 مليون نسمة كل سنة محتاج أشغله ويعيش، قولولى أعمل ده إزاى؟، اتفق وأؤكد وداعم تماما لفكرة أن هذه النقطة تكون نقطة من نقط حقوق الإنسان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "مصر رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا في دولة ظروفها الاقتصادية مش كويسة ، السياحة اضربت وكانت بتدر عائد 15 مليار دولار ، وقطاع النقل وقناة السويس وتأثرنا بها في إطار المحافظة على حقوق شعبنا ، ومحصلش فيه تمييز بين الموجودين عندنا إحنا مش بنقول عليهم لاجئين"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الرئيس السيسي: "ما حدش نجا من خراب ودمار الدول اللى حوالينا غير مصر"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حقوق الانسان قائلا: "فيه كلمة مهمة ننتبه لها.. مش عارف النقطة دى يتم ذكرها ولا لا.. يا جماعة اللى بيعمل صراعات في الدول تؤدى إلى خرابها.. ده أمر لا بد من وضعه في الاعتبار.. الدول التي تسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى.. هو النهاردة اللى حصل في الدول الموجودة حوالينا.. حد نجى من الدول المجاورة غير مصر.. فيه دولة نجت من الخراب غير مصر؟".

أضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "مش عاوز أقول أسماء الدول.. ومش عاوز اعمل إيلام للدول دى.. أكيد الكل عارف خريطة المنطقة بتاعتنا.. وحالة الخراب والدمار الموجودة فيها.. معسكرات اللاجئين فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين.. يا ترى حقوق المواطنين ومش بس حقوق المواطنين.. ايه نتاج الاستمرار في معسكر اللاجئين 10 سنوات ؟!.. تأثيره ايه؟!.. بتكلم على ملايين؟!".



الصحة العالمية: تركيبات لقاحات كورونا الحالية تحتاج إلى تعديل لمواجهة المتحورات

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تركيبات لقاحات كورونا الحالية تحتاج إلى تعديل لمواجهة المتحورات ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار.

ودعا خبراء منظمة الصحة العالمية إلى لقاحات مضادة لكورونا تمنع انتقال العدوى بشكل أفضل.

وفى وقت سابق كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، أنه مع ارتفاع أرقام المصابين بالمتحور الجديد أوميكرون حول العالم خصوصاً أوروبا، فإن أكثر من 50% من سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون خلال 6 إلى 8 أسابيع.

وأوضح هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، إنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان القارة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في خلال الـ 6 أو الـ 8 أسابيع المقبلة.

وأضاف في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، أن القارة شهدت تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الأول من 2022 بما يزيد عن الضعف خلال فترة أسبوعين.



الصحة: فحص 60 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 60 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، ذلك منذ انطلاقها في 13 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مرضًا وراثيًا للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة، إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الحضانات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).



غداً نشاط رياح وأمطار بحلايب وشلاتين والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة



حركة تنقلات محدودة لضباط النظام بمديرية أمن الجيزة

اعتمد اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات لعدد من ضباط النظام بين الأقسام والمراكز الشرطية، وشملت الحركة المحدودة نقل العميد سمير رفعت من منصب مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى منصب مأمور قسم شرطة الحوامدية، وتولى العقيد ايمن الزمر منصب مأمور مركز شرطة أوسيم.

كما شملت الحركة تولى العقيد حسام لافي منصب مأمور مركز شرطة أطفيح، وتولى العميد عمرو عبد العزيز منصب مأمور مركز شرطة أبو النمرس.

وتسلم اللواء علاء فاروق في شهر ديسمبر الماضي، مهام عمله مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خلفا للواء رجب عبد العال الذى تولى منصب مساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن ضمن حركة تنقلات محدودة اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وينتمى اللواء علاء فاروق إلى مدرسة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة حيث تولى عدة مناصب بها، منها رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، وتدرج فى المناصب ليصبح مفتشا للمباحث حتى تولى منصب رئيس قطاع مباحث شمال القاهرة.