4 سلع بقائمة أكبر صادرات مصر بنهاية 2020 أهمها الذهب بـ2.9 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التى ارتفعت قيمة صادراتها بنهاية عام 2020، وذلك بعد أن سجلت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع نحو 13.8 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار عام 2019، بارتفاع بنسبة 4.5%.

وتضمنت القائمة 4 سلع فى الصدارة وفقا لما يلي:

صادرات ذهب وذهب مطلى بالبلاتين بأشكال خام آخر بقيمة 2.9 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع 45%.

صادرات فويل أويل (مازوت) 1.4 مليار دولار، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع 133.3%.

صادرات الحديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع 33.3%.

صادرات زيت تشحيم 0.5 مليار دولار، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة 25%.

وقالت النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى قيمة صادرات مصر بلغ 29.3 مليار دولار عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.