2364 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بالطرق والمحاور بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2373 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية على المحاور والطريق الرئيسية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2373 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1593 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و659 مخالفة متنوعة، وضبط 17سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و11 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من حجز 21 دراجة نارية غير مرخصة، وتحرير 13 مخالفة ملصقات، و59 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5900 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 9 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1250 جنيها مصالحات.