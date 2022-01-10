ڤودافون تطلق حملة إعلانية لعشاق كرة القدم.. 100مليون مصري بيشجعوا مصر وصلاح

في إطار دعم وتشجيع ڤودافون للنجم محمد صلاح ومصر، أطلقت الشبكة رقم واحد حملة إعلانية تقوم بتلخيص إحساس 100 مليون مصري بجدارة، من خلال عرض لقطات توضح ردود أفعال مختلفة لكل بيت ومشجع مصري، يختلفوا جميعا في طرق التشجيع ولكن يتفقوا على عشقهم لمصر وصلاح.





وعكس الإعلان حالة الترابط والأمل الذي يسيطر على الجمهور مع مشاهدته لصلاح في المباريات، وذلك من خلال لقطات طريفة مليئة بالسعادة والحماس تؤكد على أن 100 مليون مصري خلف الشاشات ولكن حاضرين بقلوبهم مع صلاح ومصر في الملاعب.

كما كشف الإعلان عن عشق المصريين لكرة القدم وتشجيع مصر، حيث صور الإعلان إرشادات وتحليل وتشجيع جميع المصريين من عائلات،شباب، كبار وصغار لصلاح بصورة بسيطة وحقيقية تحدث بالفعل أثناء المباريات وهو ما يؤكد الشعبية الواسعة التى يتمتع بها النجم المصرى محمد صلاح بين جماهير مصر، واجماعهم على تشجيعه باعتباره أهم عوامل النجاح والفوز.

واستطاعت ڤودافون من خلال الإعلان إظهار قوة التواصل بين محمد صلاح و100 مليون مصري الذين يجتمعون على تشجيعه كأنهم في نفس ملعب المباراة، ويتشاركون الفرحة حين يقوم بتسجيل أهدافه الاحترافية، الذى ينتج عنها تصفيق وهتافات هائلة من كل المشجعين.

وليست تلك المرة الأولى التي تستطيع ڤودافون إثبات قدرتها على تجسيد مشاعر المصريين الحقيقية والنابعة من عشقهم لصلاح ومصر من خلال حملة إعلانية، فبرغم من طرق التشجيع المختلفة لكل مواطن، إلا أن كل بيت مصري يجتمع على فرحة تسجيل الجول من محمد صلاح والفريق وكأن ال100 مليون متواجدون في ملعب المباراة، ولطالما حرصت ڤودافون على مشاركة هذه الفرحة عبر دعمها الدائم والتواصل مع الجمهور من خلال تمثيل الروح المصرية التشجيعية الأصيلة.