وضع وزير خارجية إسرائيل فى الحجر الصحى بسبب كورونا

أعلن مكتب وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد، اليوم الاثنين، دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.

وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أكد مكتب لابيد أن الوزير سيلتزم بالحجر المنزلي ويخضع للفحوصات اللازمة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بـ فيروس كورونا بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بالفيروس.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بـ فيروس كورونا.