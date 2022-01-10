اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 07:48 م
أكرم القصاص
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وضع وزير خارجية إسرائيل فى الحجر الصحى بسبب كورونا

الإثنين، 10 يناير 2022 07:00 م
وضع وزير خارجية إسرائيل فى الحجر الصحى بسبب كورونا يائير لابيد
وكالة

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أعلن مكتب وزير خارجية اسرائيل يائير لابيد، اليوم الاثنين، دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.

وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أكد مكتب لابيد أن الوزير سيلتزم بالحجر المنزلي ويخضع للفحوصات اللازمة. 

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن إيدان رول، نائب لابيد، إصابته بفيروس كورونا، بعد أيام من حضوره احتفالا بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة.

و أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بـ فيروس كورونا بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بالفيروس.

 وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بإصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف بـ فيروس كورونا.

 
 
 

 


اسرائيل

وزير الخارجية الاسرائيلى

كورونا فى اسرائيل

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