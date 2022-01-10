اليوم السابع
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وزير خارجية إيطاليا: نتابع الوضع فى كازاخستان ونأمل فى إنهاء العنف

الإثنين، 10 يناير 2022 04:46 م
وزير خارجية إيطاليا: نتابع الوضع فى كازاخستان ونأمل فى إنهاء العنف لويجى دى مايو
فاطمة شوقى

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كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تقوم بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والأوروبيين بشأن الوقف "المحتمل" لإطلاق النار في كازاخستان، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك عقب اجتماع ثنائي في فيلا ماداما بإيطاليا، "ستنسق إيطاليا مع الشركاء الدوليين والأوروبيين بشأن مسألة التعليق المحتمل للقتال في كازاخستان."

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي "نتابع الوضع في كازاخستان باهتمام كبير"، معربًا عن أمله في إنهاء العنف والعودة إلى احترام حقوق الإنسان.

وأكد دي مايو أن إيطاليا وكازاخستان تربطهما صداقة وشراكة متينة، مشيرة إلى أن إيطاليا كانت في عام 2020 ثالث مورد أوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.

 

 


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