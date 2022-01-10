وزير خارجية إيطاليا: كنت مصابا بكورونا ولكنى بخير وسأعود إلى قصر فارنيزينا

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه كان مصابا بفيروس كورونا، وكتب على صفحته الخاصة بـ""فيسبوك" اليوم الإثنين "كنت مصابا بكورونا، ولكننى تعافيت منه الآن، مضيفا "كثير منكم يكتبون لي، أشكركم على كل هذه الرسائل وعلى الأفكار التي تكرسونها لي".

وذكر لويجى دى مايو "لا مجال لطرح نظريات غريبة، هناك الصحة والعلم فقط، وترياق واحد ضد الفيروس هو اللقاح"، حسبما نقلت عنه وكالة ""آكى" الإيطالية.

واستطرد "لقد كنت إيجابيًا من ناحية الإصابة بفيروس كورونا، لكني أريد أن أطمئنكم: أنا بخير، آخر تحليل كشف أجريته كان سلبياً، وأنه اعتبارًا من الغد، سأعود شخصيًا إلى قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية".

واستكمل وزير الخارجية بأن "ارتفاع الإصابات ناتج عن انتشار متحور أوميكرون أيضاً، الأمر الذي يجب أن يدفعنا لرفع مستوى الحذر أكثر، مضيفا "الفيروس صامت وينتقل بسرعة، لذا يرجى توخي الحذر وأخذ التطعيم. احموا أنفسكم، أحبائكم وجيرانكم. إنها الحياة نفسها التي يجب حمايتها".

وأوضح دي مايو أنه "ليس هناك مجال لنظريات غريبة، فلدينا هنا الصحة والعلم فقط، وهناك ترياق واحد للفيروس: اللقاح، فبفضل هذا السلاح، تمكنا من احتواء الفيروس وأخطر آثاره، ونحن نعمل على توعية أكبر عدد ممكن من الناس".

وأفاد فريق عمل دي مايو، أنه "لمناسبة البعثة إلى تونس في 28 دسمبر الماضي، ئجرى الوزير كما يفعل قبل كل مهمة كالعادة، تحليل كشف أعطى نتيجة سلبية. ولدى عودته من المهمة، أجرى كالعادة اختبارًا جديدًا كان إيجابيًا (بنسبة منخفضة). في تلك المرحلة، أخضع الوزير نفسه للحجر الصحي على الفور".

وخلص الى القول، إن "تحليل الكشف اللاحق، الذي أجري بعد 24 ساعة، أكد إيجابية الوزير من ناحية الإصابة بالفيروس".