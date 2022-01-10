وزير الإسكان يطلب تقريرا دوريا من القابضة للمياه حول مشروعات حياة كريمة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى التوقيتات المحددة، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية لتذليل أى معوقات، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، وبمشاركة السادة من قيادات الهيئة الهندسية، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادة الرئاسية لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة ".

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة، بالمتابعة المستمرة واليومية للموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة، والتواجد فى موقع العمل، وأن تكون معدلات انجاز الأعمال خلال الفترة القادمة سريعة جدا، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

استعرض رئيس الشركة القابضة، حجم الأعمال القائمة التى تنفذها الشركات التابعة فى عدد 10 محافظات، والحزم الجارى تنفذيها من خلال الشركات التابعة، مشيرا إلى أهمية المكون المجتمعى ورفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المشروعات القومية والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع مشروعات الاحلال والتجديد التى تنفذها الشركات التابعة بالمحافظات لتحسين وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وناقش إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات على ما بذوله من جهود مستمرة خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.