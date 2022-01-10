الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان " وحيد وسمر أشهر زوجين قرود ومروزقة حامل فى سيد قشطة الصغير.. جولة بحديقة حيوان الزقازيق " ، ذلك من داخل حديقة الحيوان .

تجولت كاميرا اليوم السابع ، بين افقاص القرود بأنواعها مختلفة ، بداية من فقص القردة الام تدعي سمر و التي عمرها يقارب 40 عاما ، والتي من فصيلة النيل الازرق و انا هي الذكر وحيد و قبل 25 سنه عمر الحديقة ، ليتكاثرون عدد من الولدات اخرهم فرح و التي ولدت تزامنا مع قرار فض حظر غلق الحدائق العام الماضي لمنع انتشار فيرس كورونا ، لذلك قررت الحديقة اطلق عليها هذا الاسم .

يذكر أنه فور دخول الحديقة توجد حديقة صغيرة بها العاب للأطفال من الجهة اليمنى و من جهة اليسرى تجد الكافيتريا و صالة العاب أطفال كهربائية بها السيارات التصادمية وهى بأسعار أقل من مماثلة لها فى الحدائق الخاصة الآخرى، والتى يجاورها بيت الزواحف و الذى به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة و أقفاص زجاجية للثعابين، و فى الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين واحد للبجع و أخرى لفرس النهر، يجاورهم أقفاص القرود، و بالاستمرار بالتنقل فى الحديقة وسط المساحات الخضراء و تسجد العديد من انواع الحيوانات من أبرزها "ابوعوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"ابو طوق " وهو من فصيلة القنفد وله طوق على راسة، الماعز الجبلاوى، الدجاج الوادى، الضب المصرى، ابوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، ابو حرب سودانى، الجمل، الحصان، ماعز آسيوى، عصافير .