اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وائل الإبراشى .. هنا المكان الذى نشأ فيه الإعلامى الراحل .. لايف

الإثنين، 10 يناير 2022 10:53 ص
وائل الإبراشى .. هنا المكان الذى نشأ فيه الإعلامى الراحل .. لايف وائل الابراشى
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام منزل الإعلامي الراحل وائل الإبراشى، الذي قضى فيه طفولته، من مسقط رأسه بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أن وافته المنية مساء الأمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشي، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.
 
وأصيب الإعلامى وائل الإبراشي، نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت حتى وفاته.

 



 

المكان-الذى-نشأ-فيه-وائل-الابراشى-بالدقهلية
المكان-الذى-نشأ-فيه-وائل-الابراشى-بالدقهلية

 

المكان-الذى-نشأ-فيه-وائل-الابراشى
المكان-الذى-نشأ-فيه-وائل-الابراشى

 

نشاة-وائل-الإبراشى
نشاة-وائل-الإبراشى

 

هنا-نشأ-وائل-الإبراشى
هنا-نشأ-وائل-الإبراشى

 


وائل الابراشى

وفاة وائل الابراشى

وائل الإبراشى

وفاة وائل الإبراشي

وفاة وائل الإبراشي اليوم

وائل الابراشى اليوم

اخبار وائل الابراشي

الاعلامي وائل الابراشي

جنازة وائل الإبراشى

عزاء وائل الإبراشى

مرض وائل الإبراشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة