وائل الإبراشى .. هنا المكان الذى نشأ فيه الإعلامى الراحل .. لايف

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام منزل الإعلامي الراحل وائل الإبراشى، الذي قضى فيه طفولته، من مسقط رأسه بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أن وافته المنية مساء الأمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



فيما قررت أسرة الإعلامى وائل الإبراشي، تشييع جنازته اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.



ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.



وأصيب الإعلامى وائل الإبراشي، نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت حتى وفاته.









المكان-الذى-نشأ-فيه-وائل-الابراشى-بالدقهلية



المكان-الذى-نشأ-فيه-وائل-الابراشى



نشاة-وائل-الإبراشى